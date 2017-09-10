林邊高抗災平台拆除後 行動通訊變差

2017-09-10 16:06

〔記者葉永騫／林邊報導〕林邊鄉高抗災平台上月底拆除，使林邊鄉的行動通訊信號變差，有人反映很嚴重，但也有人認為影響程度還算能忍受，希望業者能在下月底前完成改善。

88風災後NCC國家通訊傳播委員會在林邊鄉林邊村堤防旁設置高約 35公尺、備有發電機、抗災功能的高抗災通信平台，整個設施由6家通行業者負擔，但是租金相當便宜，但這項設施因為部分鄉民質疑電磁波影響健康，林邊鄉公所在租約到期後不再續約，8月30日業者自行拆除，讓林邊鄉的行動通訊備受到考驗。

由於今年4、5月時也曾因高抗災平台爭議而斷訊，曾引發民眾抗議，痛批通信業者故意「擺爛」，因此這次拆除後，民眾也特別注意通訊的順暢程度，NCC也要求6家通訊業者在10月20日前必須完成相關通訊的重新佈置，確保林邊鄉的通訊品質。

鄉民代表陳春貴表示，高抗災平台拆除後林邊鄉的通訊品質確實降低了，竹林、鎮安、水利等村落的民眾都有感受到不便，也有不少民眾反映居家的通訊效果變差，戶外也受到一些影響，希望通訊業者一定要在1個月餘的時間改善所有通信品質，以確保民眾通訊權益。

永樂村長蔡玉心說，該村在拆掉高抗災平台後戶外並沒有很明顯感受到訊號變弱，一般民眾的感受度還能接受，但希望業者一定要補強通訊系統，不能任由通訊品質降低。