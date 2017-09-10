超親民警示牌有效？ 網：三寶沒在看

有網友惡搞警示牌將它做成不同的圖像「前有鬼抓交替，請依速限行駛。」（圖擷自爆料公社）

2017-09-10 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕馬路如虎口，每天都有大小車禍發生，警示牌的設立成了眾人可以注意路段情況的一項指標，它對交通安全能有所改善。然而有網友惡搞警示牌將它做成不同的圖像，此舉引發熱烈的迴響。

《爆料公社》上，有網友PO出修改後的道路警示牌並在旁加註「這樣勸世多了XD」，此舉吸引3000人的點閱。警示牌儘管無奈還是任人宰割，「前有鬼抓交替，請依速限行駛」、「馬路三寶上路來，諸君保重早投胎。」不少網友也跟風PO上許多搞笑的惡整圖。

網友底下留言，「別浪費錢，三寶沒有在看標示的」、「整個馬路都是三寶們的伸展台！」、「現在路上的三寶比野狗還多，野狗還比三寶會看紅綠燈。」、「三寶不會知道自己是三寶...」、「前方不定時低胸妹子出現，請依限速行駛」、「只要一上車就是終極殺陣」、「如果告示牌換成『前方有雞腿』，估計三寶駕駛決對不會錯過！」、「三寶眼睛會自動隔離任何文字」、「三寶不變原則～千錯萬錯都是你的錯」。

「馬路三寶上路來，諸君保重早投胎。」（圖擷自爆料公社）

網友的創意無限，好兄弟表示「死了還中槍」。（圖擷自爆料公社）