現場旁觀學投籃 新台灣之子當場連進12顆三分球！

救助協會與台灣賓士合作舉辦「台灣勞倫斯公益籃球賽」。（圖由基督教救助協會提供）

2017-09-10 15:46

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了協助弱勢家庭的孩子成長，基督教救助協會與台灣賓士合作，進行為期3年的「台灣勞倫斯體育公益計畫」，藉由假日藍球體班活動，讓孩子可以透過球季的訓練，提升品行和自信。其中母親來自菲律賓的新台灣之子小義，更因為曾經在一次體育考試中現學投球方式，並當場連續投進12顆三分球而驚豔全場。

救助協會指出，從今年4月起，結合台電女籃球員志工師資，展開了為期16週的「假日藍球體班」，藉此培育陪讀班的孩子。陪讀班老師朱琬琪表示，陪讀班的孩子大都來自單親、外配、隔代教養、身心障礙的家庭，很多都需要靠補助才能生活。「這裡的孩子很沒自信，缺乏自我突破的動力，每當遇到問題就只想逃避。」

對此陪讀班透過籃球訓練的方式，提升孩子們的紀律與團體合作能力。其中來自彰化的小義，由於母親來自菲律賓，小義在13歲時才來到台灣，因為語言不通的問題導致課業學習跟不上大家。不過在加入陪讀班後，在一對一教學的情況下逐步改善學習狀況，還藉由籃球體班的訓練，展現了打籃球的天分。曾經在台中青年高中體育班招考上，因為家中沒有電腦、無法提前收看考試規則影片，因此選擇以考試現場觀察別人的方式確認考試方式，最終以20球中連進12球的方式擊敗200多名推甄者順利入取。

救助協會秘書長夏忠堅表示，從2004年發起「1919陪讀計畫」，除了注重課業輔導之外，更看重品格與生命教育，希望透過體育活動的方式，建構孩子品格紀律。也藉此讓許多找不到生命方向的孩子，可以重新找到目標與自信。