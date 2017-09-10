嘉市新北救難協會聯訓 垂降30公尺救人

救難協會成員進行山訓。（記者林宜樟攝）

2017-09-10 15:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市救難協會與新北市救難協會等團體，今天在嘉義縣竹崎鄉舉辦聯合訓練，進行搭設繩索、攀爬等訓練，並模擬民眾落入山谷救援行動，救援人員背著擔架等器材攀下陡坡，在深約30公尺的坡地將傷者救援，頗為驚險。

救難協會成員進行訓練。（記者林宜樟攝）

嘉義市救難協會、新北市救難協會及彰化縣救難協會約百餘名隊員，今天在竹崎鄉阿拔泉真武廟前廣場集結訓練；嘉義市救難協會理事長郭水色說，嘉義縣市常有救溺、山區失蹤救援案件，如最近曾發生太保市母子跳水自殺案件等，救難協會成員都前往搜救，而平時的紮實訓練則是確保搜救過程人員安全，因此定期訓練相當重要。

救難協會成員背負價格約16萬元的擔架設備。（記者林宜樟攝）

新北市救難協會隊員背著價格16萬元的進口擔架，以輕金屬製成，減輕重量；訓練模擬一名男子墜落30公尺深山谷，隊員先在路邊尋找穩固的樹木作為固定物，綁好繩索，垂降到斜坡上後，將傷者抬上擔架，以繩結固定，再徒步抬著將人救援到路邊，山坡有許多青苔和濕葉，相當濕滑，訓練過程也頗為驚險。

救難協會成員用力拉繩索。（記者林宜樟攝）

嘉義市救難協會總幹事林正杰說，救難協會成員大多在40多歲以上，年齡逐漸老化，近年來招募年輕隊員參加，也希望有心協助各救難工作的年輕人多來參加。

救難協會成員模擬進行山谷傷者救援。（記者林宜樟攝）