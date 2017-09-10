嚇人！漢寶溼地清出150隻屍體

彰化縣政府派員摸黑清除棄置在溼地的雞屍。（圖彰化縣政府水資處提供）

2017-09-10 15:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對彰化縣漢寶溼地爆發雞屍亂丟，屍體綿延近百公尺，散落沙洲與消波塊上，還卡在魚網上，引發環境生態與保育問題，彰化縣動物防疫所已帶回雞屍檢體化驗，彰化縣政府水利源資處緊急雇請包商清理雞屍，今天在溼地海堤沿域共清理150隻雞屍，焚化處理掉屍體。

水資處長陳詔慶說，後續若追查出棄置雞屍業者，縣府會依「廢棄物清理法」開罰1200元到6000元罰鍰，進一步再化驗出雞屍帶有如禽流感之類的傳染疾病，將再依「動物傳染病防治條例」最高將開罰100萬元。

動防所長董孟治說，養雞場死亡率通常在0.05%為正常範圍，有些雞場的雞農不想花錢，委託合法處理業者化代為銷毀雞屍，才會把暴斃或生病感冒的雞屍亂丟，動防所已帶回雞屍檢體化驗，待檢驗結果出爐再做處置。

對此，芳苑鄉漢寶村鄭鵬豐表示，村裡多次向相關單位反映需要裝設監視器，以嚇阻欠缺公德心、喜歡亂丟家禽的飼養業者，同時解決海灘治安死角的問題，可是都10多年了，迄今仍無下文，希望經由這次棄置事件相關單位正視裝置的必要性。

這起雞屍棄置案件發生在彰化縣芳苑鄉140海堤外，有網友在臉書揭露，海堤沙洲出現成群的病死成雞，污染海洋生態，引起民代關注，經由媒體報導，縣府水資處、動防所等相關單位昨天漏夜派員處理善後。

清屍工作從深夜持續到白天，共清理出150隻雞屍。（圖彰化縣政府水資處提供）

彰化縣漢寶溼地沙洲和消坡塊出現成群雞屍，雞屍卡在魚網，令人作嘔。（圖立委王惠美提供）