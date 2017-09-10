黑猩猩逃獄衝向人群 木柵動物園遊客嚇傻

木柵動物園今日有1隻黑猩猩逃跑，讓遊客當場嚇傻。（資料照）

2017-09-10 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市木柵動物園1隻黑猩猩，在今日下午1時許翻過柵欄，跑進遊客的動線，朝著人群追逐，讓現場民眾嚇得驚慌逃跑。幸好之後園方已順利讓黑猩猩回到原處。

綜合媒體報導，當時附近有10多名遊客，看到黑猩猩突然現身，紛紛慌不擇路地逃跑。黑猩猩看著人群驚逃也跟著追逐。此時有人大喊要民眾不要亂跑，慢慢走路就好，終於讓猩猩停止動作。過了10分鐘左右，園方人員來到現場保護遊客。

從現場影片可以看到，附近還傳來小孩童言童語的聲音，園方則要求民眾先離開，因為黑猩猩比較有攻擊性，「拜託大家先離開，這樣非常危險，真的。」民眾看到自由自在逛大街的黑猩猩，則驚呼「牠怎麼出得來啊？」

影片中有2名園方人員，圍住黑猩猩的移動路線，讓牠不得不繞著路走。此時有孩童不害怕地呼喊「好可愛！」目前黑猩猩已回到原本的棲息地。

事實上，木柵動物園在2015年6月，就曾發生孟加拉虎逃脫事件。當時孟加拉虎從第1道安全門逃出，幸好進入的是收容動物區，而不是遊客活動區。當工作人員於第2道安全門發現孟加拉虎後，園方緊急全體動員並呼叫警察支援，終於以麻醉槍制服老虎。

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