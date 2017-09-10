中市355路公車開通 串連大肚山生活圈

地方期盼多年，355路公車順利開通。（記者何宗翰攝）

2017-09-10 14:16

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市大肚山上有近4萬人設籍，加上東海大學、中部科學工業園區、台中工業區、台中市精密機械科技創新園區發展迅速，人口近幾年來仍持續增加中，遊園路沿線、西屯路三段成為居民的重要生活圈，近年來居民多次爭取串連商圈及學區的公車，終於在9月開學時，盼到355路公車順利開通。

355路公車從台中監理站發車，沿途行經自強市場、東海夜市生活圈、宜寧中學、福科國中、西屯路三段生活圈、最終站是西苑高中，9月開通後，順利將大肚山上的生活圈，結合成為當地人生活及就學的重要大眾運輸工具。

市議員陳世凱表示，龍井區東海里位在台灣大道北側，是大肚山上人口數最密集的里，生活圈因西屯路三段近幾年來蓬勃發展，以及福科國中新建、宜寧中學遷校，不管是就學、生活都往西屯跑，近年來召開多次會勘、協調會爭取此公車路線，如今終於開通，希望能提升大家搭乘大眾運輸工具的意願。

東海里里長陳玉華表示，從擔任里長開始就有許多居民反應，期盼東海里能有與西屯路三段的學區及商圈串連的公車路線，如今開通了，對地方民眾來說是個幸福的事，在網路群組裡也是一片好評：「媽媽輕鬆了，小朋友可以搭公車上學了」、「這條路線我一定坐好坐滿」、「以後要來體驗坐公車去市場買菜囉！」