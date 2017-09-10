獲環署補助 竹市老舊公廁可望全面改善

新竹市環保局獲環保署2000萬元經費，將進行公廁的修繕。（記者洪美秀攝）

2017-09-10 13:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市環保局爭取環保署營造友善城鄉環境的競爭型補助計畫，獲2000萬元補助經費，將進行公廁的環境整修改善，包括護城河、東門市場、士林市場、青草湖等人潮眾多、使用率高的老舊公廁修繕翻新，除了改善髒、臭等問題，也加強污水糞水的淨化處理，預計明年完工。

環保局長江盛任說，這次獲得「拔尖級」的經費補助，將以「公廁管理潔淨化」為主，其中護城河、東門市場和士林市場及青草湖的公廁，因老舊加上使用率高，也沒有親子廁所或無障礙設施，常有民眾反映很不友善且不方便，因此成為這次公廁修繕的首波改善重點。

江盛任說，其中護城河的使用率最高，不僅位在市區，更因是「新竹之森」4公里綠廊的重要位置，不管是遊客或是民眾經過，使用率相當高，但過去曾因各種使用問題，也出現髒亂及臭味飄散等問題，更有的成為治安死角，讓很多遊客不敢到此上廁所。

此外，東門市場配合老舊市場更新計畫，成立「東門青年基地」，但公廁設備老舊且有臭味；士林市場周邊景點因有樹林頭公園、樹林頭夜市，並多次舉辦大型戶外活動，周邊卻只有士林市場一處老舊公廁，廁間嚴重不足；青草湖則是竹市重要的觀光景點，使用率高，加上市府今年開始推動立式划槳（SUP）水域活動及多元化遊憩服務，公廁使用率也會倍增，都列為重點改善的公廁。

江盛任說，這次獲環保署經費補助相當不容易，過去大多得由市款編經費修繕，但此次獲環保署2000萬元經費，環保局將開始進行規劃設計，預計明年完工，提供遊客及民眾乾淨舒爽的公廁使用空間。