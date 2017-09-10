台男直闖德國妓院 分享超狂體驗網友暴動了！

網友po出上德國妓院的過程，引發熱議。（圖擷自expedia.com）

2017-09-10 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前到德國當地紅燈區參觀，不料最終自己也淪陷，他直呼當地讓他第一次了解中文裡「活色生香」的精義，把相關經驗分享到PTT後引發熱烈迴響，許多網友大讚他是「台灣之光」、「日耳曼王」。

該網友在PTT解釋，德國兩大紅燈區為漢堡與法蘭克福，不過他身處小城市只有妓院。他形容進去妓院後，女生只穿胸罩和吊帶褲，且清一色長腿、大奶，沒接客的女生則會任君挑選。

網友表示，當天他挑選來自東歐斯洛伐克的25歲女生，身高175、黑髮、D罩杯，「半套30分鐘70歐，全套1小時200歐，而外賣服務同個城市1小時150歐，外縣市視路程增加費用。」另外他也大讚小姐的技術很好，「極盡香豔，絕不死魚。」

他強調，小姐比客人還怕得病，因此相當注重衛生安全，全套、半套都必須全程戴套，「幾乎整個過程都在注意你的套子有沒有滑落，然後不能親嘴」。

此文po出後引發鄉民熱議，有人大呼「德皇萬歲萬萬歲」、「古有十字軍東征，今有你西征德國」，不過也有人認為太貴，「哥，你真的被坑了，德國沒有那麼貴的」其他網友則將原po封為「台灣之光」、「日耳曼王現身」、「德國王」。