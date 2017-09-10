桃園城市紀錄片觀摩講座 8場次電影免費看

姜秀瓊及關本良導演的《乘著光影旅行》講述李屏賓的攝影人生，也道盡一般人忽略的電影幕後工作人員辛勞。（桃園市文化局提供）

2017-09-10 13:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為鼓勵在地紀錄片創作，桃園市文化局舉辦「2017桃園城市紀錄片徵選暨培訓活動培訓課程」，培育素人成為紀錄片創作者，記錄桃園在地的故事，同時在桃園光影電影館免費舉辦「與紀錄片的深度對話‧桃園城市紀錄片觀摩講座」，共8場次，邀請紀錄片導演透過映後座談，與市民深度對話，活動於9月10日起至12月31日止。

此次觀摩講座由陳芯宜導演的《行者》於10日拉開活動序幕，尚有蘇弘恩導演的《靈山》、阮金紅、蔡崇隆導演的《再見 可愛陌生人》、姜秀瓊及關本良導演的《乘著光影旅行》、入圍今年台北電影節施榮宗導演的《媽媽和宗憲》、在2017台北電影節拿下「觀眾票選獎」紀岳君導演的《徐自強的練習題》、施佑倫、林皓申導演的《不排除判決書》及吳乙峰導演的《天下第一家》。

活動採免費入場，活動時間為上午9時至12時，請民眾於映前15分鐘，至桃園光影電影館櫃檯領取號碼牌並進場；每場次映後座談都將由吳乙峰導演與講者透過對談形式，傳達紀錄片的精神及意涵。更多訊息可至官網或「紀錄桃園」臉書粉絲專頁。