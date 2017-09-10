國高中白話文選 將以台灣新文學作家為主

教育部課審會10日進行高中國文課綱審議，討論爭議中的文白比例，國教行動聯盟等教育團體在場外舉行記者會，訴求高中國文科文言文比例30%-50%，並分A,B版教學的立場。（記者廖振輝攝）

2017-09-10 13:05

〔記者林曉雲／台北報導〕普通高中國文領域課綱文白比例之爭今天決戰，教育部課審大會今天9點半開始開會，開到現在逾3個小時，國教署署長邱乾國說明進度表示，今天共討論8案，目前已討論到第4案，高度爭議的文白比例在第7案，今天應會討論到，預計傍晚6點向各界說明。

邱乾國表示，課審大會委員共48人，今天出席45人已達法定人數，早上從實施要點開始討論，有8項議題需討論，包括7案教材編選及1案教材資源，中午討論到第4案教材編選，包括國小部分，考慮到單元設計及文本表述主題，為方便學生自主學習，不用課數或篇章，而是用單元方式編選，國小高年級的課文閱讀，除了短文之外，也要加入專書及長篇文章，國小階段已討論通過。

邱乾國也表示，在國高中所讀的白話文文選，白話文選以台灣新文學作家（含原住民）作品為主，兼具世界華文文學、翻譯作品、文學論述等，並酌採古代接近語體（白話文）之作，大會請研修小組就台灣新文學作定義，之後再作清楚說明。

另外，邱乾國也指出，教科書編選過程中擬加入的自學篇章，在整個課數部分，不要硬性規定，依選文的深淺考量，國小和國中階段每學期加入3篇自學白話文的文章；高中部分則讓教師自主，依學生需要由老師選文，不特別放在課本中，但建議仍選白話文文章，國中小及高中的自學選文都不列入考試範圍，目前該項議案尚未表決。（13:16更新）