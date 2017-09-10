冬暖澎湖...試游會 報名人數估上千人

今年冬暖澎湖泳出健康活動，首度移師馬公嵵裡沙灘舉行，並展開試泳會。（記者劉禹慶攝）

2017-09-10 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年邁入第3年的「冬暖澎湖、泳出健康」，首度移師馬公嵵裡沙灘舉行，並連續第2年邀請綜藝小天王「KID」林柏昇擔任代言人，今日舉行試泳會，馬公市長葉竹林偕同KID、觀音亭晨泳會會員下水試泳，預估報名人數上千人。

由於冬季觀音亭會出現白浪，潮汐流勢較強，因此今年馬公市公所冬泳活動，改在向南的馬公嵵裡海域，預計10月29日展開；今日先舉行試泳會，葉竹林表示報名人數已有860人，甫接手嵵裡沙灘管理權的國立澎湖科技大學，校長翁進坪允諾率隊至少200人起跳參加，超過上千人參加，報名日期將至9月15日截止。

今年活動組別分為休閒組〈500M〉、鐵人組〈1500M〉，其中鐵人組以分齡分組錄取前5名，參加瓶中信有獎活動，報名參加者也提供冬泳客製化郵票、完賽證明、浴巾、紀念獎牌外，更可免費享用澎湖秋瘋季海洋美食節選手宴；澎湖籍居民另享報名5折優惠，報名可洽馬公市公所文創課。

另外今年活動除了再度邀請KID擔任活動代言人外，也邀請聽障奧運游泳國手陳涓妮參賽，賽前葉竹林還率隊前往香港、澳門宣傳澎湖冬泳活動，希望未來能躍登國際運動賽事舞台；同時今年也結合環保淨灘，在賽事前一天10月28日舉行嵵裡淨灘活動，用實際行動表達愛地球，也歡迎民眾前往共襄盛舉。

嵵裡沙灘為南向，冬季較為風平浪靜。（記者劉禹慶攝）

馬公市長葉竹林〈右〉與代言人KID，完成試泳行程舉手稱讚。（記者劉禹慶攝）