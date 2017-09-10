南面而歌再度出輯 最小創作者只有10歲

2017-09-10 12:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局每年舉辦徵件比賽的「南面而歌」，儼然成為新台語創作競賽的指標性活動，最新發行的第6張音樂專輯，其中年紀最小的創作者只有10歲，來自高市鳳鳴國小的他們，歌聲呈現出簡單快樂的童趣，再搭配上傳統技藝「十鼓」，讓整首歌曲更具特色。

高市文化局指出，專輯囊括饒舌、抒情、重金屬與阿卡貝拉等各式曲風，專輯中收錄的12首歌曲，是從數百件新台語歌作品中脫穎而出的，歌詞部分由金曲作詞人武雄老師熱情指導，再根據曲風不同邀請黃韻玲、吳永吉、大支及楊大正等擔任音樂製作人。

鳳鳴國小指出，學區方圓3公里內沒有任何書局，學生的精神食糧只能依靠學校圖書館，而圖書館的志工媽媽幾乎都是左鄰右舍、看著孩子長大的阿姨們，這些小學生為了感激志工媽媽們的付出，從而創作出這篇俏皮寫實的詩句；《 圖書館的阿姨 》一曲從素材、旋律到呈現方式皆讓評審耳目一新，更獲得音樂人馬念先的大力讚賞。

專輯錄製的過程中，為了消除這些小小創作人的緊張感，製作人黃韻玲還特地與小朋友共讀繪本，希望藉由閱讀氣氛的培養，原汁原味的呈現這首歌曲的感覺。

此外，專輯更力邀知名插畫設計師洪添賢設計專輯外包裝，身為高雄女婿的他，以一幅戰士背著吉他與坦克車對抗的意象傳達出新台語創作的現況與展望，期許「南面而歌」引領新台語文化，大步「勇敢向前行」。