天天吃好料》桃園健民冰菓店 不賣冰只賣潤餅

在店內享用潤餅的客人多會搭配一碗隱藏版的「綜合湯」，是魚丸、貢丸的混合版。（記者陳昀攝）

2017-09-14 08:54

［記者陳昀／桃園報導］在桃園大廟後方民權路上的「健民冰菓店」已有逾一甲子歷史，但最廣為人知的產品不是冰，而是潤餅，潤餅更是許多在地人記憶中的好味道，獨道配料「鴨蛋酥」香氣濃郁、又細又綿，是每天凌晨現炸，店家還用咖哩蘿蔔絲取代容易出水的高麗菜，就算外帶，潤餅皮也不易軟爛、放涼一樣香Q好吃，最高紀錄一天賣出2000份。

第二代是吳聯章、吳聯騰、吳聯德經營，排行第二、67歲的吳聯騰表示，招牌會寫作「健民冰菓店」，是因為早期蔬菜若非當季根本買不到貨，過渡期他們就會賣刀削冰維生，但只賣了2年多就停了。

潤餅、魚丸湯、貢丸湯，「健民冰菓店」只賣這3樣東西，招牌潤餅是將紅糟肉、蒜苗、花生粉、蘿蔔乾等配料放上用高筋麵粉製成的香Q餅皮，再撒上蛋酥及現燙的咖哩蘿蔔絲、豆芽菜，最後抹上一筆辣椒味噌醬封口，捲起後就是在地人記憶中酥脆清甜的好滋味，有別一般潤餅包的高麗菜，咖哩蘿蔔絲更增添一股微辛香氣。

吳聯騰說，潤餅包的所有配料都自己製作，光蛋酥一項，至少花3小時才能炸完一天所需量，成份很簡單，鴨蛋、麵粉攪拌均勻後，透過漏勺淋入滾燙油鍋，起鍋後還要吹涼求酥，鴨蛋雖成本較雞蛋高，但香氣更濃，另一項紅糟肉，特選豬後頸肉，追求Q彈口感，「這些不特別，但很實在」。

吳聯騰表示，他們接手近40年來，材料、口味和做法從沒改變過，就是要幫老顧客鞏固記憶中的味道，許多異鄉遊子特別回桃園，就是為了這一味，這也是他們堅持下去的原因。

從台北特地跑到桃園買潤餅的顧客陳小姐說，小時候爸爸曾帶她到桃園吃潤餅，有別於台北潤餅多了一味香濃的蛋酥，讓她一直念念不忘，現在爸爸不在身邊，她一直在尋找小時候的味道，吃了好幾間發現健民潤餅跟記憶最相近，因此經常特地跑到桃園購買，最令她驚艷的就是，潤餅即使放涼也不會濕爛，帶回台北一樣香Q好吃。

顧客蕭先生則是從小吃到大的在地人，他說，健民潤餅賣的就是讓人懷念的傳統口味，而且配料是每天現做，吃得出新鮮，每次經過都一定要進來吃一捲潤餅，再搭配魚丸湯或貢丸湯，湯是店家自己用豬大骨所熬，簡單清甜。

桃園大廟（景福宮）在1950年代是桃園市最繁華地帶，周邊戲院、市場及百貨商場林立，桃園許多餐廳、小吃都是在此發跡，第一代老板胡春生當時在一旁東方戲院的樓下擺攤賣潤餅，許多人看電影時就會順手買個潤餅吃，很受歡迎，後來隨著商圈轉移搬到金園大戲院旁，如今商圈已沒落，但很多老主顧還是會特地彎進小巷，一嘗記憶中的好滋味。

胡春生的子女無意繼承潤餅店，1980年胡交給外甥吳聯章、吳聯騰、吳聯德三兄弟接手，三兄弟一個放料、一個燙菜、一個包潤餅，從年輕攜手打拚到老，幾年前大哥吳聯章離世，但兩個弟弟從未忘記他的貢獻，對外仍稱這是「三兄弟一起經營的店」，近年雖逐漸放手給下一代，兄弟二人還是幾乎每天到店裡幫忙「看頭看尾」，讓潤餅多了一份濃濃的兄弟情。

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