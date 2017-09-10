新北招考清潔隊員 80歲也來考

新北市清潔隊舉行體能測驗。（資料照）

2017-09-10 12:36

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府環保局清潔隊員招考，欲取正式員額280名、候用245名，本次報考人數高達5千多人。今天和昨天在蘆洲國民運動中心分梯次進行體能測驗，其中最高齡報考者為一名80歲男性。體能測驗結束後，多數人皆是臉紅紅、氣喘喘走出測試場，對於測驗成績笑笑看待，也有年輕男性考生說，扛米袋跑9秒拿100分真的太難了啦。

欲取280人來5千多人

新北市政府環保局清潔隊員招考清潔隊員競爭激烈，若以5千人報考和正取員額數字來看，等於是1000人內取56位。體能測驗規則為男性考生扛15公斤重米袋、女性考生扛10公斤米袋做折返速度競賽，折返共計56公尺，依照時間給分，例如，男性考生成績若為9秒，就可拿到最高分100分。體能測驗結果預計將取1500人進入第二階段筆試。

由於非考生或非工作人員皆不可進入蘆洲國民運動中心考場內，故而可見到運動中心外全都是陪同考生應考的親朋好友。有的考生一出來對著家人就笑了，說考的不理想，可能希望不大；也有的人自信滿滿，認為進入第二階段機會高。

其中最高齡80歲男性考生說，實際測驗成績和平常練習的有差，很希望也很期待可以進入第二階段。他認為，「工作才能保持健康」，多做多動就是維持健康的要訣，也有些零用錢來源，不用和孩子伸手，公家機關對於員工上工也較有制度，所以努力想試試成為清潔隊的一員。

新北市政府環保局技正鄧筱光表示，體測成績將會轉換成分數，男性滿分為9秒、女性為10.5秒，考生報名時就已選填區域，各區考生秒數換成分數後排序，同一區域內男女一起排名，假設一區要的員額是10人，該區將會抓排序的前30人進入筆試；筆試時間在9月24日，預計10月2日以前會公布錄取名單。