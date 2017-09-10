日籍車友遭落石擊中昏迷 台灣車友赴院集氣

花蓮太魯閣發生落石砸傷日籍單車騎士，有台灣車友到醫院幫忙加油打氣。（記者王錦義攝）

2017-09-10 12:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮台8線中橫公路174.45公里九曲洞西端隧道口，昨下午發生落石砸傷3名遊客意，其中一名日籍單車騎士Shirai Hiroyuki白井寬之傷勢嚴重，腦部受到重創，花蓮慈濟醫院全力搶救但仍未脫險，有台灣車友也到醫院外關切並替白井寬之加油打氣。

慈濟醫院副院長陳培榕今天上午表示，傷者送醫時呈現重度昏迷狀態，立即啟動創傷小組給予相關處置，做斷層掃描時發現前額骨及上額骨有嚴重骨折狀況，骨頭凹陷壓迫腦部額葉地方，另在腦幹處還有瀰漫出血狀態，經手術後，目前生命跡象穩定但仍未脫險，在加護病房觀察。

台灣蘇姓車友說，並不認識日籍車友，但台灣許多愛好自行車運動的車友昨晚得知消息後，陸續都有車友到醫院關切，希望在日方家屬尚未抵院前，看是否有任何地方需要提供協助，同時為他祈福打氣，希望他能早日甦醒康復。

縣長傅崐萁、立委徐榛蔚今早也關心這起意外，徐榛蔚說，她在立院不斷針對太魯閣國家公園內的安全問題提醒內政部，但相關單位並無積極改善的作為，她希望在前瞻建設已經通過預算的現況，希望能有積極改善國家公園、花蓮交通缺失的部份。