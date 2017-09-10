穿女友衣服擺撩人pose 女網友酸男友：快吐血了

2017-09-10 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕情侶在一起都會做一些有趣的事來增加生活中的小樂趣，但是這樣的樂趣卻讓女友直呼「快吐血」。

這位女網友在臉書專頁《靠北男友》貼出照片表示，「為什麼我的男友那麼愛亂穿我衣服還擺姿勢...」更直呼「我已經快吐血了」，並附上男友穿上她的衣服並擺出性感撩人姿勢的照片。

網友看到後紛紛留言說「所以你想讓我們也吐血嗎」「有身孕幾個月了?肚子很大喔」「我以為是孕婦 」、「所以妳把妳男友搞大了」、「丹麥女孩真實版嗎」、「會不會你只是個幌子而已」更有網友看的超仔細地說「腳超光滑欸」。