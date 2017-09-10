新學期新路線 高市校園計程車增高師大與高應大

高市校園計程車共乘計畫新學期擴大辦理。（記者王榮祥攝）

2017-09-10 10:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市校園計程車共乘計畫反應熱絡，因應大專院校9月11日開學日，高市交通局將加碼辦理，本學期新增高雄師範大學、高雄應用科技大學2所大學，未來將再前進楠梓區大專院校，提供師生便捷舒適又省錢的運具選擇。

交通局長陳勁甫表示，校園共乘自105年推出後，陸續有多所大專院校提出合作意願，為整合資源，校園共乘將朝向區域性整體規劃，像高雄師大及高雄應用科大的服務路線即合併規劃，由高師大統一發車，經高應大後、再依學生需求分駛不同目的地。

交通局指出，9月11日推出的校園共乘服務。是交通局首度整合區域型資源，以區域生活型態來規劃路線，串連鄰近熱點，不僅滿足學生通勤修課之需求，更直達大型醫療院區、各運輸場站及鄰近市區，不同服務機能的路線建構成多樣化服務性質的路網。

燕巢區校園共乘（高雄師範大學與高雄應用科技大學）及輔英科技大學校園由台灣大車隊營運，義守大學、正修科大與樹德科大校園共乘由中華衛星大車隊營運，相關問題可洽詢台灣大車隊客服專線：（手機）：55688、（市話）：40588888、中華衛星大車隊客服專線：07-7258777申訴專線：07-7131000。