天天吃好料》傳承圓環滷肉飯 桃源號成桃園老饕最愛

桃源號滷肉飯、香菇肉羹湯、排骨酥湯是店內的招牌。（記者謝武雄攝）

2017-09-15 09:18

［記者謝武雄／桃園報導］位於桃園區南平市場對面「桃源號」，販賣的只是滷肉飯、香菇肉羹湯、排骨酥湯等庶民食品，但吃起來卻是別有風味，尤其是滷肉飯，竟然有7成是瘦肉，吃起來不油不膩，讓顧客吃出健康、吃出美味，老闆黃章弟說好吃的秘訣在於肉燥、肉羹、排骨酥都是自己做的，每天精選溫體黑毛豬，連油膏都精選屏東的國光豆油膏，就是要讓饕客吃出好滋味。

原來黃章弟叔叔張樹輝在台北市圓環某間出名的小吃店當師傅，一家人去捧場，滷肉飯雖然拌著黑黑的碎塊，看起來不起眼，卻是驚人美味，張樹輝擔任廚師50多年，前幾年才退休，黃章弟獲悉後多次登門拜師，最後誠心打動張樹輝，同意傳授手藝，前年9月張樹輝協助他開業，專賣滷肉飯、香菇肉羹、排骨酥湯等傳統銅板美食，如今有很多死忠客戶。

黃章弟說，滷肉飯肉燥、香菇肉羹、排骨酥都是親手製作，其中，肉燥、香菇肉羹選用當天現殺的溫體黑毛豬後腿肉，肉燥需先將後腿肉絞碎，炒熟加入十幾種中藥去滷，噴香入味而不油膩，7成的瘦肉更符合現代人健康原則，另肉羹部分更講究，後腿肉必須順著紋路切，魚漿也是使用新鮮的沙魚肉捶打，至於排骨酥則是取溫體黑毛豬的里肌肉，醃製1天後才油炸，讓客人吃得到真材實料。

黃章弟對食材非常講究，為了降低成本，外界都在使用骨粉，油膏也是5公升裝的化學油膏、只要200多元，但他仍然堅持要用大骨熬湯，油膏是屏東的國光豆油膏，五百cc玻璃瓶裝油膏要價100元，堅持古早味、要用就用最好的材料。

黃章弟說，張樹輝傳授的不單是手藝，更重要的是堅持，例如，肉燥一定要自己挑選然後送入絞肉機絞肉，如果讓肉商絞肉，就難保不會摻到不新鮮的肉品，此外，豬肉不僅自己炸，還堅持不用冷凍商品，這樣可以確保豬油沒有騷味，這就是台灣精神。

黃章弟略帶外國人腔調的國語，總會引起客人好奇，原來黃章弟父親在巴西做珠寶生意，他在巴西出生，從小只會講葡萄牙語、西班牙語，10歲時父親車禍過世，母親帶著他與兄姊回台灣，才開始學習講國語，如今桃源號傳承50年老師傅經驗，在桃園地區已經闖出一片天。

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