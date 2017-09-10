小7外島門市鮮食漲1成 金門人怒嗆抵制

2017-09-10 10:21

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商因不堪物流虧損，金門、馬祖、澎湖七美、綠島及蘭嶼等外島和離島門市，自8月28日起便當、飯糰、涼麵等50多個鮮食品項，原零售價皆加價較台灣本島貴1成，部份金門人怒嗆抵制漲價商品。

原價每個23元的肉鬆飯糰，漲價後變26元；原價每個30元的海鮮沙拉飯團漲價後變33元；台灣本島每個賣75元的經典奮起湖便當，漲價後變83元；最貴的豪邁大雞排便當原價每個89元，漲價後每個直逼百元大關，變98元。

統一超商目前全台店數約5125家，1999年跨出台灣本島，進軍澎湖和金門等離島和外島開店，至今在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼、小琉球、馬祖等離島和外島共有56家門市，金門已開了16家店、馬祖開了約8家店。

統一超商表示，這次調漲售價的外島和離島門市是一些鮮度高、效期短、或是依靠多家物流配送廠商，以空運、甚至是更複雜的物流配送方式來進行，其商品售價就會加入物流成本。

澎湖和小琉球20多間門市這次未調整售價，主要是因為交通相對方便，往返船班次很多，大部分走海運方式，雖物流部分仍是虧損配送，總公司還是先行吸收。

部份金門人已在網路怒嗆抵制漲價商品，「金門、馬祖人不是次等公民，憑什麼貴10%」；而且離島銷售免收5%營業稅，「7-ELEVEN在金門、馬祖賣的所有商品含稅價，已經有賺了」。

統一超商表示，為了提供外島和台灣本島零時差的商品和服務，外島門市部份鮮食商品皆採空運方式，由於外島和離島物流成本較本島高出4倍，總部每年需投入上億元的物流費用，至年外島每年物流配送虧損金額仍超過3000萬元。

近幾年來，台灣整體大環境造成各物流公司及相關配合廠商配送成本持續上揚，虧損持續擴大，為了持續提供好的配送品質，不得不反應部分物流成本，總部及相關物流配送廠商還是共同吸收大部份的物流成本。