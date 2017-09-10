第三個「泰利」颱風侵台？最快週二發海警

今年第18號輕度颱風泰利昨晚形成，各國氣象機構的預報紛紛認為泰利將撲向台灣，對台灣構成嚴重威脅。（中央氣象局）

2017-09-10 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號輕度颱風「泰利」昨晚形成，各國氣象機構的預報紛紛認為泰利將撲向台灣，對台灣構成嚴重威脅，如果泰利再影響台灣，是繼2005年泰利、2012年泰利之後，連續第3個侵台的泰利颱風。

根據氣象局最新觀測顯示，泰利颱風目前距離鵝鑾鼻東南東方約2310公里，以每小時25公里速度，朝西北西前進，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，未來今明兩天泰利會以較快的速度持續朝西北西移動，但接近台灣時速度恐開始放慢，移動方面也北偏的趨勢，週四到週五（14-15日）是對台灣天氣影響最大的時候，但影響程度要視颱風北偏的位置，需密切觀察。

中央氣象局預報員顏增璽表示，泰利（TALIM）是由菲律賓提供，意思是指刀刃，由於目前環境有利颱風發展，接近台灣時強度相當可觀，氣象局最快在週二（12日）發布海上警報，當天或隔天就會發布陸上颱風警報，提醒民眾及早做好防颱準備。

若泰利再度影響台灣，是繼2005年泰利、2012年泰利之後，連續第3個侵台的泰利颱風；2005年強烈颱風泰利，當年9月1日清晨登陸花蓮，造成3死，農漁牧損失逾16億；2012年輕度颱風泰利，當年6月由南海北上穿越台灣海峽，造成1人死亡，農損逾7億元。