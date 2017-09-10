鬼月閃金光！外媒觀察：好兄弟為台灣帶來錢潮

外媒眼中，台灣鬼月是錢潮月。圖為雞籠中元祭普度法會。（資料照，記者俞肇福攝）

2017-09-10 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕農曆七月在台灣俗稱「鬼月」，過去是諸事不宜，民間禁忌頗多，但是，外媒眼中，已經轉變成「賺錢的大好時機」。

農曆七月在台灣，俗稱鬼月，從初一開鬼門、十五中元節的鬼門關、月底關鬼門等，都有一系列的祭祀活動，截至今日，農曆七月還是有一些禁忌及行業淡季；但是台灣從官方到民間，已大大淡化對禁忌的概念。

《BBC》報導認為，農曆七月已經被轉化成錢潮洶湧的一個月分，「最明顯的就是零售業」，包括各家超商和超市都大發利市，整月份的祭拜，包括祖先和「好兄弟」，還有到宮廟祭拜等，貢品量需求龐大，而光是是半個月統計，從貢品、香火、金紙等中元普渡所需的貢品或者材料的市場大約在30億元新台幣。

好兄弟帶來的商機，還有如南北管樂團、八家將隊伍、歌仔戲團等，除了宮廟祭拜之外，也有夜間娛樂「好兄弟」的戲碼等，應接不暇，鬼月應景電影也是吸金重要一環，票房表現都不錯，包括台灣本地拍攝的鬼怪傳說電影、及好萊塢出品的恐怖鬼怪片等。

鬼的形象也從過去的讓人毛骨悚然，現在則稱「阿飄」，宮廟站在城隍兩旁的七爺、八爺還有黑白無常都還可以弄出賣萌的Q版，大賣紀念品。