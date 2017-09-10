台灣最好吃泡麵！美國泡麵達人說是它

2017-09-10 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國泡麵達人里納許（Hans Lienesch）昨在《The Ramen Rater》個人網站公布《2017台灣泡麵排行榜》，快來看看你愛吃的泡麵有沒有上榜吧！

里納許有著「泡麵達人」稱號，他吃過世界各地各種泡麵，幾乎每年都會列出全球前10名美味泡麵，最近幾年他也開始關注台灣泡麵。里納許在文中指出，他從台灣帶回了以前沒有機會嘗試的泡麵，台灣很多泡麵讓他開了眼界。

里納許選出2017年台灣泡麵排行榜，從第1名到第10名依順序分別為老媽拌麵老成都擔擔麵、小拌麵古早味雙蔥油細麵、小廚師泰式綠咖哩雞麵、曾拌麵香蔥椒麻口味、KiKi食品雜貨蔥油拌麵、滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵、台酒麻油雞麵、老媽拌麵酸辣拌麵、老媽拌麵人氣正宗四川麻辣拌麵、KiKi食品雜貨椒麻拌麵。

里納許《2017台灣泡麵排行榜》

第1名、老媽拌麵老成都擔擔麵。

第2名、小拌麵古早味雙蔥油細麵。

第3名、小廚師泰式綠咖哩雞麵。

第4名、曾拌麵香蔥椒麻口味。

第5名、KiKi食品雜貨蔥油拌麵。

第6名、滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵。

第7名、台酒麻油雞麵。

第8名、老媽拌麵酸辣拌麵。

第9名、老媽拌麵人氣正宗四川麻辣拌麵。

第10名、KiKi食品雜貨椒麻拌麵。

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