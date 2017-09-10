今各地午後有雨 泰利颱風強度恐達中颱！

今天各地午後有局部短暫雷陣雨，民眾出門仍需攜帶雨具。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-10 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，今天（10日）各地天氣大多為多雲到晴，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨；目前第18號颱風「泰利」持續往巴士海峽一帶接近，預估強度可能增強至中颱以上，也可能會發布海警及陸警。

中央氣象局指出，今天各地午後仍有短暫雷陣雨發生機率，雨勢較昨天更小，不過民眾出門仍建議攜帶雨具備用；氣溫方面，今天各地近中午高溫約32至34度，感受上仍較為悶熱；另外今天全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

第18號颱風泰利昨晚8點生成，目前距離鵝鑾鼻東南東方約2310公里的海面上，持續朝西北西方向往巴士海峽一帶接近，預計週三（13日）起將影響台灣地區的天氣，最新數值模式的預測顯示影響台灣的機率相當高，不過其路徑及影響時間的長短仍有變數。

氣象局指出，週三至週六受到颱風及其外圍環流影響，週三北部、東半部地區及恆春半島將轉為整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區則是午後雷陣雨的天氣，尤其週四至週六各地都有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，氣溫由於降雨關係，高溫也會略降2到3度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

今天各地午後局部陣雨，民眾需攜帶雨具備用。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）