「阿朗壹」假日申請人次放寬40％ 居民憂環境被犧牲

保留區高繞處重新開放。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-10 00:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「保留區總量管制用平、假日分？」近年火紅的「旭海觀音鼻自然保留區（俗稱阿朗壹古道）」去年因為莫蘭蒂颱風侵襲，10月封閉古道北端，直到8日重新公告開放全線通行，並首次更動保留區的每日總量管制人數，假日從300提昇至500人，平日則調降為200人，當地居民及部分保育人士憂心「為商業需求犧牲環境，悖離保留區初衷」，屏縣府解釋，經學界開會評估過「每週總數未變」，未來會視環境狀況調整。

根據屏縣府公告，即日起，每週六、週日，每日核准人數上限從300人調整為500人（旭海社區保留名額80人），週五維持300人（旭海社區保留名額80人），週一至週四則調降為200人（旭海社區保留名額40人），並重新開放觀音鼻段至台東南田段。

「平時不吃飯、假日暴飲暴食，對身體好嗎？」地方保育人士阿葆以飲食形容開放假日人數大增的荒謬，他說，保留區初衷是留下這塊淨土，前年有遊客途中溺斃、去年因崩塌封閉高繞處，今年才剛開放就大增假日配額40%，用降低平日人數作欺瞞，如果認為環境可以負荷一天500人，那就統一標準，不是玩總量的「文字遊戲」，保留區往商業化傾斜，挑戰環境乘載量是「本末倒置」。

不同於批判聲浪，解說團隊們則是磨刀霍霍，昨天一早就詢問訂單不斷，旅遊業者說，不少遊客得知高繞處重新開放就興奮預約，大多數都挑選「週末」，縣府因應真實需求做出配額改變，確實非常貼近民意，也有助於外界認識及愛護保留區。

屏縣府農業處指出，假日人數增加確有需求，有請專家學者及解說員進行評估、開會，從去年封閉到經過今年颱風季節，認為重新開放不影響環境，將崩塌危險的高繞前好漢坡路段調整內縮後，在安全許可下，兼顧當地解說員、社區及民眾需求，才首次調整假日配額總量及社區保留名額，未來如環境穩定度變化，都會重新調整開放人數及通行路段。

一名長期研究生態保護區的國家公園專家認為，「乘載量」評估的很難量化，大多以園區範圍及人員服務能量來評估，以墾丁來說，幅員廣大的南仁山就比龍坑開放總量高，阿朗壹的300或500都未必是標準，只能試行後，觀察環境的變化，但「保留區總量管制用平、假日分，確實跟一般作法不同。」

「首次嘗試開放500人，實施後仍可檢討調整。」高師大地質專家齊士崢則緩頰表示，保留區開放與否應依據自然環境的狀況，目前除了好漢坡路段及目前未開放的北端，整體通行狀況還算不錯，總額人數則是縣府召開審議委員會考量後增加，在解說員帶領下，對環境的傷害與否，不在人數多寡，部分缺德民眾偷攀爬崩塌處，才是最大問題。

保留區高繞處去年損壞一度封閉。（記者蔡宗憲翻攝）

保留區高繞處去年損壞一度封閉，往台東南田端仍封閉。（記者蔡宗憲翻攝）

保留區高繞處去年損壞一度封閉。（記者蔡宗憲翻攝）