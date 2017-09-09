國寶剪黏大師王保原90歲 弟子齊祝壽

國寶級剪黏藝師王保原（前左四）過90大壽，文化局長葉澤山（前右三）和徒弟等人來祝壽。（記者楊金城攝）

2017-09-09 23:44

〔記者楊金城／台南報導〕剪黏泥塑藝師王保原榮獲文化部第4屆國家文化資產保存獎，下週頒獎，台南市文化局和他的弟子傍晚在佳里蕭壟文化園區為過90歲生日的「保原師」祝壽，向大師表達祝福和敬意。

王保原藝師技術傳襲自父親王石發，屬潮汕剪黏師傅何金龍直系傳人，以「甲毛」、「摃槌」等精湛剪黏技藝令人驚嘆，作品遍及台南各大廟宇，不但是文化部公告指定的「剪黏泥塑」技術保存者，也是台南市的卓越市民。

台南市文化局長葉澤山稱讚保原師是台南之寶，更是台灣國寶！

榮獲國家文化資產保存獎 雙喜臨門

而保原師榮獲文化部第4屆國家文化資產保存獎，下週頒獎，在90大壽雙喜臨門。

台南市文化資產管理處為保存與傳承保原師的剪黏技藝，開辦「王保原剪黏創作傳習工作坊」至今第6年，處長林喬彬說，工作坊傳授約60名徒弟，保原師雖然視力和年事已高，早已退居幕後，但數十年來的經驗累積，是指導後輩學習最重要的資產。

14歲就讀國二的陳睿謙是保原師最小的弟子，他說，能夠成為師公的弟子，是一件幸福的事！