金門太武山健行人潮爆滿 特權車輛把人逼落駁坎

金門太武山吸引「人山人海」的登山潮，還可見車輛在人海中「浮沈」。（圖由楊姓登山客提供）

2017-09-09 23:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在太武山舉辦「國民體育日全民登山健行活動」，走完全程者可獲「青花瓷」餐具，民眾踴躍捧場、人山人海，可惜上山車輛管制不當，不僅人車爭道，還傳出1名阿嬤被閃避「特權車輛」的人潮擠落駁坎。

縣府體育場長黃克標表示，會蒐集相關意見，明年改進。但不少登山客質疑，幾千人的登山活動，是誰讓那些車輛上來「湊熱鬧」？

太武山屬金門國家公園管理處範圍，平日車輛入山採許可制，由金管處負責發給通行證；金門縣警局表示，此次僅負責太武山下即太武山公墓圓環的交通管制，上山道路並無管轄權；1名登山客指出，8時左右看到掛有「通行證」的車輛及未掛通行證的車輛與登山客「同行」，金管處、主辦的縣府體育場都難辭其咎。

1名楊姓登山客指出，大概在上山800公尺處，看到那些「特權車輛」上山，當時有人喊「車子來了」，全部的人都靠向兩邊，忽然有位女士說「有人掉下去了」，看到阿嬤摔到懸崖邊，立刻打「119」報案。

事發後，臉書一陣討論，有人認為登山活動沿路竟未設醫護急救站、餐具兌換券地點不對、人潮未分流、未考量是否超過太武山承載量，更有人戲稱「青花瓷」的魅力太大，讓這場估計有5700到8000人之說的登山活動安全引發質疑聲浪。

一名阿嬤疑遭登山人潮推擠跌落一旁駁坎，躺在擔架上由救護車救治。（圖由楊姓登山客提供）