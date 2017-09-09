阿朗壹古道假日配額大增 旭海社區嘆：看得到吃不到

社區申請進入保留區配額增加，居民大嘆「看的到吃不到」。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-09 22:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府「旭海觀音鼻自然保留區（俗稱阿朗壹古道）」，旭海社區假日保留名額將從30人提升為80人（平日40人），看似福利大增一倍，當地居民卻大嘆「看得到吃不到」，只因社區僅6名解說員，假日找不到解說員帶客；縣府強調，會再與社區討論因應策略，讓當地與保留區共存共榮。

「假日配額增加多少，社區都只能看著遊客卻沒解說員帶。」旭海社區發展協會理事長潘旭鴻說，出身當地的解說員只有6名，假日常被搶到名額的外地解說公司指定帶團，社區空有保留名額，卻無法出團，「盼縣府多開放社區解說員，當地才能真正受惠。」

當地「落選」解說員阿寶說，當地有許多「社區」解說員，大家都用自己的故事及語言解說，但縣府的解說員訓練，必須考較艱深植物名稱或學名等，社區長輩書讀不多，很難通過專業考試，34名解說員只有6名旭海村人，與當時設立保留區希望給社區的幫助有不小落差。

阿寶等村民也提到，外地解說員帶團，幾乎結束後就拍拍屁股走人，對地方帶來如亂停車、垃圾等負面影響，幾乎少有到社區消費或合作的案例，如今增加社區配額實在「無感」，感覺縣府是為解說業者解套，畢竟「解說業者能派人凌晨上網搶名額，一般老百姓還是只能乖乖登記平日。」

屏縣府農業處強調，會再與社區開會討論，將保留區遊客導入社區消費，有效增加當地居民收益，兼顧保育及當地觀光業發展，這也是當年旭海觀音鼻自然保留區設立後，希望帶給當地居民的發展契機；至於解說員訓練，目前合格解說員有34名，會視實際需求在當地開班，並加強消防、衛生等安全訓練項目，「當地居民的保育覺醒，將比政府推行保育工作有共識及效率。」