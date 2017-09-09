退休校長揪感心！王秀雲賣房辦學堂 免費課輔社區學生

退休校長王秀雲拿退休金辦社區學堂，繼續照顧學生。（記者翁聿煌攝）

2017-09-09 22:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕前新北市桃子腳國中小校長王秀雲，選擇在8年前、52歲壯年退休，但不是為了享福，而是在自己的家鄉樹林柑園，用賣掉舊房子和兄弟貸款籌資，創辦「柑園福慧學堂」，開辦免費課後輔導，照顧鄰近的社區學生，王秀雲說，她的座右銘「教育人員就是要實踐自己傳授的道理」，在自家學堂繼續扮演傳道授業的角色。

政府的年金改革政策，令許多現職和退休教師受到很大影響，現年60歲的王秀雲，卻從付出和奉獻中得更多的喜樂與成就。她退休後賣掉舊房子，和兄弟合貸款購地、整建房舍，在一樓的50坪空間成立「柑園福慧學堂」，自己義務當老師，也自掏腰包找台北大學學生來當家教，免費為鄰近社區20多個國中生輔導課業，受到地方和家長的認同。

王秀雲初任校長，就被派到桃園山區的偏鄉國中，當時青少女失學問題嚴重，許多國中女生甚至被賣去當雛妓。王秀雲為找回學生，不斷與家長溝通，甚至設法阻止交易，不惜得罪地方的既得利益者和人口販子。

兩年後，王秀雲返回台北縣柑園國中擔任校長，原本學校的讀書風氣不佳，她在學校成立許多社團，鼓勵學生發展多元才藝興趣，強化教學方案，讓柑園國中的升學率也有顯著提升，滿懷教育理想。王秀雲一手打造桃子腳國中小的特色環境，她刻意將兩個學校預定用地合併為一，讓學校建築和環境空間更有彈性，為日後的課程規劃和發展奠定特色基礎。

王秀雲選擇在桃子腳國中小任期屆滿時退休，實現她的「柑園福慧學堂」夢想，照顧社區孩子。王秀雲感性地說，創設學堂是她的人生心願。

王秀雲的學生有特殊生也有一般生，以及新住民第二代，她有教無類，看到孩子在學堂有收穫，都覺得很欣慰，像是學習遲緩的「小智」，語言表達變得更流利，也在社團課程找自信。