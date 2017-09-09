中橫落石砸傷日本單車客 公路總局：全面勘察

台8線中橫公路174公里、位於慈母橋至九曲洞間下午發生落石意外，35歲日籍單車騎士白井寬之被砸中，當場血流如注，陷入昏迷。（警方提供）

2017-09-09 21:25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫公路九曲洞西端隧道口，今天發生落石砸傷日籍單車騎士意外，公路總局洛韶工務段第一時間以專業儀器偵測落石來源，初步判斷，石塊來自200公尺高的山壁，由於這個路段近年並無落石情形，後續將再以空拍機勘查整座山壁的岩塊覆蓋情況。

洛韶工務段段長張宇博說，中橫公路沿途山壁雖多為片岩地形，但174.45公里路段近幾年已無發生落石情形，加上施工人員定期進行落石防護及邊坡保護工程，強化岩體結構、降低落石發生，今天事件發生後已進行偵測，發現落石來自山壁較高處約200公尺。

他強調，鄰近九曲洞的山脈將近300公尺高，依位置判斷，靠近路面距離較低的山壁岩層覆蓋完整，如今發生落石意外，將會派員再以空拍機升空檢視，勘查更高處的岩壁狀況，並研擬工法進行相關保護工程。

張宇博說，過去落石砸傷人事件，國人多半可朝向國賠機制申請並受理，但還未遇過外籍遊客的申請案件，現階段將先持續關心傷者傷勢，提供適切協助，也提醒民眾山壁土石易熱漲冷縮，應注意路旁是否設置「易落石警示標誌」，若遇前方落石，請儘速尋找避難處。

中橫公路落石注意事項：

■遇落石坍方應盡快通過、勿停車逗留。

■風災或豪雨過後，中橫公路岩壁易落石，應避免行駛。

■山壁土石易熱漲冷縮，駕駛應注意路旁是否設置「易落石警示標誌」。

■遇坍方可先找空曠處、隧道內通風處躲避，或暫時停靠路旁緊急停處空間。

■若遇前方有落石狀況，請立即撥打110報案或通知洛韶工務段：（03）861-0775。