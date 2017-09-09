文言文與白話文比例大戰 賴和基金會提3訴求

2017-09-09 21:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕高中國文課綱「文言文和白話文比例修正案」引發爭議，課審大會預計10日進行審議，對此，賴和基金會今天正式發表聲明強調，革新高中語文教育， 讓台灣新生代面向當代社會自由成長！

賴和有「台灣新文學之父」稱號，賴和基金會今天發表聲明，提出3大訴求，也就是高中語文教育為涵養未來公民，應走向全面、進步、現代的語文教材；民間行動革新高中語文教育，支持受教者參與的課審程序；教育部應全面檢視、長期規劃台灣的語文教育政策，以回應民間期待。

賴和基金會邀請關心語文教育的各界人士一同努力革新台灣的高中教育，讓新生代能具備現代生活的文化準備，面向當代社會自由成長。

賴和基金會認為，台灣語文教育革新是條崎嶇長路，長期陷於「文言文與白話文比例」的假議題，「一綱多本」以來每幾年就重複陷入「文白之爭」，為讓第一線高中國文教師、高中生能有更完善的語文教育環境，教育部應全面檢視、長期規劃台灣的語文教育政策。

除了現行課綱制定的公開透明程序，更進一步結合第一線高中國文教師、台灣文學與中國文學專家學者研擬教材，選定幾所學校試教新課綱新實驗教材再正式公布，並協助高中語文教師在教學上能有更啟發性的教學方法，透過政府與民間齊力合作讓高中語文教育成為台灣新世代面對當代社會的豐沛養分！