助導盲犬安心成長 「可魯」徵求寄養寄宿家庭

訓練中的導盲犬幼犬。（圖取自惠光導盲犬學校臉書）

2017-09-09 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕導盲犬就是視障者的眼睛，偶爾可在街道上見著牠們辛勤工作的身影；但台灣的導盲犬制度起步較晚，犬隻數量遠遠供不應求、偶爾也會聽聞出入場所遭拒情形。

亞洲導盲犬歷史以日本最為悠久，至今共有9所導盲犬學校、現役犬數達到1000隻；相較台灣卻只有2家受到認證的訓練單位。

此外，依據國際導盲犬聯盟的演算方式，理想的人犬比例應為1:100─但在國內，根據內政部主計處至民國102年底的統計，台灣共6萬多名視障者、理想犬數應為600隻，但目前現役導盲犬僅有40多隻，距離理想標準相距甚遠。

據《中央社》，導盲犬相關單位持續推廣「四不一問」概念─看見導盲犬時不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕，且牠有自由進出公共場所、公共建築物、營業場所、大眾運輸工具及其他公共設施之權力；看見身上綁有導盲鞍、穿著訓練中背心、或帶有衛福部核發證件的「可魯」即為一隻貨真價實的合法導盲犬。民眾看見時記得遵守規則，並用最友善的態度守護狗狗工作。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖受訪時表示，導盲犬的培訓過程耗時耗力，期望能招募更多寄養、寄宿家庭，為提高國內視障者生活品質出力。1歲前的導盲幼犬、受訓中的導盲犬休假、及部分視障者出國時，都會需要寄養或寄宿家庭來幫忙照顧。而除了推廣相關教育理念，也希望民間企業、政府機構等，能為落實「居家無障礙家園」共同奮鬥。