明高溫悶熱午後有雨 泰利颱風13日近台

明天（10日）多為多雲到晴的穩定天氣，感覺較為悶熱，午後各地也可能有局部短暫雷陣雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-09 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕關島附近海面的熱帶性低氣壓，在今晚（9日）形成第18號颱風泰利，最快下週三（13日）開始影響台灣。明天（10日）多為多雲到晴的穩定天氣，感覺較為悶熱，午後各地也可能有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，受到太平洋高壓影響，明天天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴。午後在西半部、東北部、東部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，雨勢可能比今天再更小一些，外出最好還是攜帶雨具備用。

氣溫方面，明天各地中午高溫約在32度至34度，感覺較為悶熱，中部以外地區紫外線指數多達到過量級，還是要注意多補充水分並做好防曬。

輕颱泰利位在鵝鑾鼻東南東方2600多公里的海面上，13日開始將影響台灣地區的天氣，不排除登陸台灣，提醒民眾多多留意最新的氣象訊息。

空氣品質方面，明天全台各地及外島地區皆為良好至普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

關島附近海面的熱帶性低氣壓，今晚（9日）形成第18號颱風泰利，最快下週三（13日）開始影響台灣。（翻攝自中央氣象局）

明天各地中午高溫約在32度至34度，中部以外地區紫外線指數多達到過量級，還是要注意多補充水分並做好防曬。（翻攝自中央氣象局）