靜宜大學理學院高中科學營 激發學生潛能

靜宜大學舉辦高中科學營，激發學生潛能。（記者歐素美攝）

2017-09-09 23:08

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學舉辦「高中科學營」，吸引來自全台近100名高中生參加，學生透過專題演講、分組研討及實驗操作等方式，一次掌握靜宜大學理學院5個學系的學習特色與多元學習管道，激發學生潛能、興趣及創造力，體驗科學神祕的樣貌！

靜宜大學「高中科學營」，由財務與計算數學系（107學年度更名「財務工程學系」），協助學生瞭解機率及統計在財務金融領域的應用；統計資訊學系（107學年度將更名「資料科學暨大數據分析與應用學系」）則以「我和我的17歲─少年推特的煩惱」為題，帶領學生進入文字探勘及文字雲的世界。

食品營養學系規劃學生體驗靜宜最受歡迎的「冰淇淋」製作過程；應用化學系「防蚊膏製作」及化粧品科學系「化粧品動手趣─精油膏製作」，則讓學生DIY，在探索中趣味學習，以提升學生對科學的興趣，激發創造及想像力，引領學生朝向專業發展。

靜宜大學理學院院長楊昭順期望透過「高中科學營」，由老師及學長姐引領，協助高中生提早接觸科學，學習相關知識，並利用簡易實驗設計，啟發科學創造力，進入科學領域。

負責此次「高中科學營」的應化系主任吳仁彰表示，特別規劃機率與統計、推特原理及防蚊膏、精油膏等製作調配，希望讓學生動手做、動腦想、做中學，體驗生活即科學的樂趣。並以聖經勉勵學生，「忘記背後、努力面前，向著標竿直跑」，設定目標，秉持信心，朝目標邁進，一定會有收穫！

曉明女中高一新生簡禎表示，藉由科學營實際動手做，有趣又實用，不僅認識新朋友，也能豐富假期生活。新北市私立時雨高中黃璽祐說，在父母鼓勵下參加科學營，不僅學習很多知識，也有助於大學生涯的規劃。