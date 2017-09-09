街上遇到賣愛心商品 網友推「臭臉」最有效

2017-09-09 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕在逛街或捷運站等人時，時常遇到有人強迫推銷愛心商品。有網友在PTT八卦版貼文「遇到賣愛心筆的處理方式！」，教導民眾如果在路上遇到「街頭強迫推銷行為」，該如何反應並採取法律途徑，貼文一出引起許多網友回文，有網友分享個人經歷，以「臭臉」面對強迫推銷最有用，吸引鄉民熱烈討論。

有網友在PTT八卦版「爆掛遇到賣愛心筆的處理方式！」，並指出自己與朋友長時間關注「街頭強迫推銷」的行為，所以成立「反對街頭強迫推銷行為」粉絲團。希望藉由民眾多報案提告，讓執法單持續調查，將「街頭強迫推銷」組織瓦解。除此之外，他也提出如果遇到「街頭強迫推銷行為」可以採取以下做法：

●如果路過看到有人已被纏上

1.立刻打110報案，說某地有強迫推銷（賣假愛心商品）的行為

2.報案之後請以下擇一

a.暗中蒐證，待事情結束後請被害者報案提告詐欺罪

b.過去將對方拉走，比如裝作對他講「原來你在這裡，走吧！」，動作請溫和

（為了避免對方找麻煩，也請提高警覺開手機錄音）

●如果自己被纏上

保留證據！如暗中開啟手機錄音錄影、觀察周遭是否有監視器，到監視器可拍到處

1.待事情結束後報案向對方提告詐欺罪

2.對方如果使用強制或脅迫手段 （如不讓你走、不找錢，或你拿出1000元直接被搶走說多買一點），請一併提告強制罪、恐嚇罪

3.如果對方動粗，請不要回擊，提告傷害罪及驗傷（取得診斷證明）

貼文一出吸引許多網友回應，有人分享如何舉證及報案經驗，「沒有買沒辦法提告詐欺，要先買唷！」、 「打110他一定要處理，去派出所有吃案可能」，也有熱心人士指正「用詐欺罪其實不太正確，用強制罪比較正確，還有警察會抓更主要的法律依據是社維法63條」，甚至釣出網友們個人經歷，「我臉很臭，從來沒被推銷過」、「我今天沒帶愛心，對方傻眼愣住我就走了」、「就快速通過不要拿就好啦」。