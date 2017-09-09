性別歧視？南電調薪：男生調800 女生650

2017-09-09 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕南亞電路板（股）公司錦興廠企業工會（簡稱南電工會）昨日下午貼出調薪公告，指出與董事長協調後，男生調薪800元女生調薪650元。但男女薪資漲幅不一的現象被不少網友砲轟「性別歧視」。

南電工會昨日下午3點多發出調薪公告：「南電今年虧損嚴重，經與董事長多次艱難談判爭取，確定男生調薪800元，女生調薪650元，10月5日領，南電工會已盡最大的努力，感謝會員支持！」

對此許多網友在底下留言質疑男女「同工不同酬」的標準到底在哪，也有網友留言：「性別歧視，同工不同酬，女生是有比較早下班嗎？還是上班允許遲到半小時？」、「這種公司不用罰...？」；連桃園市議員王浩宇都轉貼南電工會的調薪公告，並寫下：「血淋淋的性別歧視」。

對此南電工會回應：「但這的確是全台塑企業所有公司薪資制度的問題，並非南電單一公司的問題，現階段南電工會能做的就是每年調薪談判時盡力縮小男女調薪差距；台塑企業內有單獨上市上櫃的子公司，都是盈虧自負，調薪都是與四大公司脫勾的，況且調薪談判理事會必需蒐集公司財報數據及營運狀況數據後做成談判基礎，而公司還是必需能夠繼續營運下去，保工作權的同時，才是雙贏，真的不是用喊的，工會已盡最大努力在談判，望各位會員能理解，謝謝！」