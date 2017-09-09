漁網捕到成排死雞 遊客漢寶溼地受驚嚇

漁民設置漁網捕魚，卻捕到成串死雞。（記者陳冠備翻攝）

2017-09-09 20:03

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕是捕魚還是捕雞？彰化縣漢寶溼地有一片寬廣的潮間帶，是遊客到彰化抓文蛤的好地方，不過該溼地出海口，近日卻被發現遭亂丟雞屍，屍體綿延近百公尺卡在消波塊上，甚至還有雞屍卡在漁網上，令人看了怵目驚心。不少遊客表示，第一次看到漁網捕到雞，覺得很傻眼，也覺得很噁心只想趕快上岸。

芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐指出，今日前往漢寶溼地140號出海口，發現海堤外竟被丟棄大量死雞，雞屍沿著海堤被到處丟棄，有些甚至卡在消波塊，臭味也引來流浪犬好奇靠近，走入潮間帶更誇張，雞屍整排吊掛在漁網上，到底是捕魚還是捕雞，看了令人傻眼。研判雞屍未長蛆，應是近日被丟棄，想藉著海水滿潮排水沖走，可是滿月剛過，水量不足，雞屍才會到處散布。

鄭鵬豐說，此處不是第一次被丟棄，今年初也被丟棄大量死雞，約莫50隻，經通報環保局才來處理掉，上週跟數月前，鄰近的海尾一排水溝也被丟棄大量的死鴨、死雞，因為出海口都會排向漢寶溼地，而溼地經常有遊客在採文蛤，很擔心會造成海洋生態污染，由於溼地地處偏僻，經常被丟棄廢棄物都無從查起，希望政府架設監視器幫忙解決。

呂姓遊客表示，跟朋友來潮間帶玩水順便採文蛤，看到雞屍遍野有點嚇一跳，覺得很噁心，文蛤也不敢吃了；來自台北的陳先生說，第一次看到漁網捕的是雞不是魚，環境衛生很不OK，只想趕快上岸。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，接獲通報後已派人到場消毒，只要雞屍沒有腐爛，就會進行採樣；環保局表示，已通知當地清潔隊前往清除。

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