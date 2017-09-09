《老師，你會不會回來》 王政忠堅守偏鄉教育躍大螢幕

電影《老師，你會不會回來》劇組人員感謝南投縣府協助電影拍攝情形。（記者謝介裕攝）

2017-09-09 20:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣中寮鄉爽文國中教導主任王政忠堅守偏鄉教育崗位的故事，被拍成電影《老師，你會不會回來》，今天在南投縣文化局舉辦首映會。縣長林明溱說，電影可以啟發人心，這部電影告訴大家「堅持，就會改變」，縣府最近也通過九921受災戶可以購買平價社區住宅的方案，就如電影呈現災後家園重建的堅持和毅力，讓民眾能獲得更好的照顧。

921後學生哭著問 讓王政忠堅守偏鄉教育

電影劇情描述王政忠20年前剛畢業時，被分發到中寮鄉爽文國中，看到偏鄉教育資源的窘境，他一度想落跑回到城市，繼續當補教名師。然而，當兵期間適逢921大地震，他返校看到滿目瘡痍景象，當初教過的學生神情驚恐地哭著問他：「老師，你會不會回來？」從此改變他的教育人生，堅守偏鄉教育崗位迄今，也是全台獲得「power教師」、「super教師」與師鐸獎等3項教師界全國首獎的第一人。

留在中寮爽文國中 推公平教育給翻轉機會

王政忠說，電影《老師，你會不會回來》與他所寫的原著一樣，想傳達的是，希望各界看到教育公平的問題，減少城鄉差距，讓偏鄉的學生因得到公平、專業的學習而有翻轉的機會。

《老師，你會不會回來》演員包括是元介、夏于喬、陸弈靜、趙樹海等知名演藝人員，29日起全台上映，今天首映會後，導演陳大璞與是元介、夏于喬等主要演員在台上現身，為觀眾帶來驚喜。

縣長林明溱致詞時說，921大地震那一年，他正好擔任集集鎮長，集集正是震央所在地，中寮緊鄰集集，當年中寮永平老街幾乎被夷平，回想那段救災的日子，讓人感嘆又傷心。

不過，他說，有句話說「打斷手骨顛倒勇」，十分感謝劇組人員重現921愛的故事，以及南投鄉親不向逆境低頭的韌性，更何況，921震災與家園重建，是台灣人共同的記憶，透過電影呈現，從南投出發、分享世界，大家能更珍惜當下的幸福。