尼泊爾男愛上台女遠走他鄉 夜市一起愛擺攤

2017-09-09 19:15

〔記者李容萍／桃園報導〕在桃園市中壢區中原夜市賣印度藝品的台灣女子洪懿珊，在自助旅行途中因緣際會認識小她10歲、擔任飯店經理的尼泊爾男子孟東平，兩人透過網路交往，3年前在尼泊爾結婚，1年前在台灣登記結婚，去年8月孟東平千里迢迢來台會妻，卻因為外交部對某些特定國家的規定，以及擔心「假結婚」疑慮，只給他一般短期的觀光簽證。

夫妻倆求助立委林淑芬、桃園市議員王浩宇證明確實有夫妻關係，終於順利取得居留證，近1年來這個攤位意外成為夜市很夯的出國旅遊服務站。

談起這段異國「姐弟戀」，畢業於中央大學財務金融系的洪懿珊，4年多前毅然辭掉眼鏡行工作到印度、尼泊爾自助旅行2個月，回台後在中原夜市擺攤賣印度、尼泊爾藝品，當時和現在的尼泊爾老公孟東平除了網路交友，也因經常來返尼泊爾和台灣批貨、約會讓戀情加溫。

洪懿珊說，夫妻倆3年前在尼泊爾登記結婚，她曾想過定居尼泊爾，但隔了2年，反倒是孟東平想到台灣看看，去年8月首次來台就決定定居台灣，最愛夜市的珍奶，最近還到忠貞國小報名中文班，從注音符號學習中文和台灣文化。

為維持家計，洪懿珊白天重返眼鏡行工作，晚上再到夜市和孟東平一起顧攤，好客的兩人成了想到尼泊爾、印度旅遊學生的諮詢達人；面對詢問者出發前的顧慮與不安，或擔心那裡的衛生怕會生病、食物會吃不慣，甚至那裡的山路會很危險等，夫妻倆只告訴對方現在到那一國旅行都有潛在危險，但只要去一趟尼泊爾，一定會想再踏上這美麗的國度。