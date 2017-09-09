愛在諸羅！走訪順天堂醫院 追憶「嘉義媽祖婆」

順天堂醫院重新開放，前嘉義市長張文英（左三）、現任市長涂醒哲（左二）等參觀已故「嘉義媽祖婆」許世賢診間。（記者王善嬿攝）

2017-09-09 19:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化局、衛生局與財團法人張進通許世賢教育事務基金會合作，在市立博物館、史蹟資料館與順天堂醫院，跨展舉辦「愛在諸羅：嘉義市醫療故事展」，其中，順天堂醫院繼10年前舉辦許世賢博士百年榮耀紀念展後，再度開放民眾參觀，從日治時期的醫療設備、醫院配置，以及兩大匾額「妙手回春」、「仁心仁術」，深度了解許世賢、張進通「鴛鴦博士」的行醫風華。

曾任嘉義市長的監察院長張博雅、張文英姊妹，今天為市長涂醒哲等人導覽，3名醫師市長難得同框。

「嘉義市醫療資源豐富，醫療故事更是精彩動人！」市長涂醒哲說，去年嘉義市每萬人口執業的醫事人員數，是全國第一，有豐富醫療資源，在醫療發展史上，更扮演著重要角色，觀看展覽，就像讀一本簡明的嘉義市醫療發展史。

35年前見證已故市長許世賢行醫的市議員吳上明說，許世賢對嘉義市中山路管線地下化等建設有貢獻，遇到貧困患者甚至看病不收錢，深受嘉義市民敬重，被稱為「嘉義媽祖婆」。

文化局博物館科長鄧倚欣說，市立博物館為主展場，介紹嘉義市醫療史、重要代表人物，史蹟資料館因曾於1945年二戰後被國軍828醫院借用，內有圖文跟文物，介紹包含聖馬爾定醫院創辦人修女華淑芳等行醫的故事。其中，順天堂醫院週末才開放，平日接受預約參觀，另舉辦健康議題講座跟市集，活動訊息可上文化局網站及臉書查詢。