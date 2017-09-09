中市宣傳花博 組自行車隊訪日

台中市府組自行車隊，將到日本跨越愛媛縣與廣島縣間多個小島的「島波海道」騎車取經。（中市觀旅局提供）

2017-09-09 18:32

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府行銷2018台中世界花卉博覽會，副市長林陵三明（10）日將率市府成員及車友一行約40人，前往日本大分、愛媛及廣島3縣參訪。除邀請3縣知事明年組團參觀花博，也會舉辦花博介紹會向日本民眾宣傳。一行人更將前往知名楓葉耶馬溪自行車道及島波海道騎自行車，將借鏡規劃台中自行車道。

台中市主辦的世界花博明年登場，副市長林陵三明（10）天將與新組成的自行車參訪團，從台中機場直航至日本，前往大分、愛媛、廣島3縣行銷花博，更將到當地知名自行車道騎車，了解當地自行車道設置狀況，藉此取經。

中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台中與大分縣自去年開闢定期航班，在溫泉、自行車等方面有緊密的往來交流，也促使兩地簽署城市友好交流合作備忘錄。今年「后豐鐵馬道／東豐自行車綠廊」更與「楓葉耶馬溪自行車道」結為姐妹車道。愛媛縣今年3月也籌組自行車隊來台，從台中出發進行環島，6月也締結為友好城市。廣島雖然交流較少，希望透過這次加深官方或民間彼此關係。

觀旅局表示，本次花博宣傳車隊一行人，將與大分縣知事廣瀨勝貞、愛媛縣知事中村時廣、廣島縣知事湯崎英彥會見，同時預計有超過百名日本官方、媒體、旅行業者、觀光協會等代表參加，屆時3場推介會也準備花博款單車周邊紀念品及文宣，邀請日本民眾來台中參與花博盛會。

此外，宣傳車隊還將前往大分縣中津市「楓葉耶馬溪自行車道」，以及跨越愛媛縣與廣島縣間多個小島的「島波海道」騎乘體驗，吸取規劃經驗，讓台中自行車道更加完善。