南屯親子館「排隊爆棚」 開放網路預約

2017-09-09 18:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南屯親子館8月8日正式開幕以來，幾乎場場爆滿，為了方便家長預約，社會局設計網路預約系統，每場次開放30組網路預約、20組現場排隊。

社會局利用閒置公共空間，將舊南屯區公所改建台中市第一座親子館，共3層樓。一樓給0到2歲小幼兒使用，媽媽及爸爸可帶著小嬰兒自由自在在一樓學爬步、接受各種感官玩具的刺激。

二樓則是2歲至6歲小朋友的遊玩空間，有益智遊戲、扮演遊戲、創作空間。三樓則是親子共讀的閱讀空間。昨天很多家長帶著孩子在一、二樓遊玩後，接著上三樓一起看繪本、看書。

不過，親子館正式營運後，有太多家長帶著小朋友來，為了避免家長排隊等待太久，社會局設計網路預約系統，但提醒，預約成功3次未到，將被停權3個月，而且開放組數由原先40組，改以每場次開放30組網路預約、20組現場排隊。

社會局說，預約網址為http://parent-child.taichung.gov.tw/online，目前為簡易版，因此暫時無會員註冊機制，底網站正式版預計今年可啟用，未來正式版網站也會提供其他托育資源相關資訊與連結，屆時預約將採會員制，會員可自行取消預約時段，不必再電洽館內人員協助取消預約。