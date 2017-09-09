國5宜4匝道將通車 聯絡道宜4線整段拓寬有解

宜4線191縣道至中山路段，因路經平交道，縣府原計畫配合鐵路高架化後拓寬，卻引發地方反彈。（記者林敬倫攝）

2017-09-09 18:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉國道5號宜4匝道，預計於明年底通車，縣府也著手進行宜4線191縣道至台2線段的拓寬工程，但地方憂心，有平交道的宜4線191縣道至中山路段如未跟著拓寬，匝道通車後市區交通將大打結；宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，拓寬道路加大平交道在工程上不會有問題，明年將向中央申請預算。

國道5號民國95年通車後，為宜蘭帶來大量觀光人潮與車潮，為解決台9線和台2庚線回堵及頭城交流道北上入口匝道和主線的壅塞問題，高公局辦理「國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程」，在頭城交流道新增南側上下匝道，就是宜4匝道。

匝道如果通車，宜4線及宜6線等對外聯絡道路有拓寬需求，依據中央的生活圈計畫，2條鄉道都還沒達到計劃內的寬度，宜4線需從8到10公尺拓寬至17.5到20公尺，宜6線台9線以東的路段，則需從10到12公尺拓寬至15公尺。

其中，宜4線191縣道至台2線段，於今年4月開工，總經費4.45億元，計畫長度為2.44公里，預計將路面拓寬至20公尺，於明年9月完工，但191縣道至中山路段，因路經平交道，縣府原計畫配合鐵路高架化後拓寬，卻引發地方反彈，認為如此會造成礁溪市區交通大打結，希望縣府盡速辦理拓寬。

吳澤成昨與縣議員吳宏謀、礁溪鄉長林錫忠及礁溪鄉代會代表一同前往宜4線視察；林錫忠指出，191縣道至中山路段一定要盡速辦理拓寬，否則縣府就要另開替代道路，避免交通打結；吳宏謀也認為，宜4線拓寬地方持續爭取，卻延宕多年，縣府應盡速解決問題，讓宜4能整段拓寬。

吳澤成表示，建議礁溪的鄉親在宜4匝道通車後，能行經宜6線接191甲上匝道，不要再進入市區走宜4線，不過，就算有平交道交通瓶頸，宜4線原路拓寬還是可行，明年將向中央爭取生活圈計畫經費。

吳澤成指出，191縣道至中山路段的拓寬總長度為1.25公里，路寬一樣會增加至20公尺，工程經費9000萬元，但用地經費仍要評估；據了解，因該工程會徵收到市區土地，用地費高，總工程經費可能超過191線至台2線段。