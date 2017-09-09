「中日友好」？ 中國旅日作家：相安無事就不錯了

旅日30年、有「文化知日第一人」之稱的中國作家李長聲於座談會上分享他筆下日本文學與文化觀察。（中央社，東美出版社提供）

2017-09-09 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國作家李長聲來台舉辦最新選集座談會，談到中日情節及日本觀察時表示，雖然中國總喜歡稱「中日友好」，但兩國因文化上的糾結，不可能真正友好，「能相安無事就不錯了」。

據《中央社》報導，李長聲表示，中國人對日本的看法參雜眾多歷史因素，可以用「羨慕嫉妒恨」來形容，很難真正客觀。

李長聲認為，日本在文化上藉著悖離中國，使自己的文化趨於特殊化。例如有別於中國的茶道、「海上仙山」的神話及天皇制度，都刻意彰顯日本文化上的特殊性。

李長聲因此認為兩國基於在文化上的糾結，再加上歷史因素，中日不可能真正友好，日本也想走自己的路，「能相安無事就不錯了」。

李長聲表示：「遊客的參照是中國，中國的服務不如人意，就覺得來到日本可算當上了上帝，但實際上日本人對中國人的服務遠不如服務日本人。人在暗處，有一根蠟燭就是光明了。」

李長聲為吉林省長春人，在中國改革開放之初擔任「日本文學」雜誌編輯，1988年赴日，曾在日本出版學校的出版教育研究所任職。至今旅日近30年，在兩岸出版多本談論日本文學及社會文化的隨筆，對日本常有獨特觀察。