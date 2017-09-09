高中國文課綱審議明登場 中研院士盼尊重專業

教育部明將審查預計後年實施的12年國教國語文課綱，中研院院士王德威（見圖） 、曾永義等人發起連署，呼籲教育部課審大會應尊重專業、慎重審議課綱（資料照，記者陳炳宏攝）
〔即時新聞／綜合報導〕教育部明將審查預計後年實施的12年國教國語文課綱，中研院院士王德威、曾永義等人發起連署的「國語文是我們的屋宇：呼籲謹慎審議課綱」今發布最新聲明，呼籲教育部課審大會應尊重專業、慎重審議課綱，平息意識型態的對立。
聲明有四大呼籲，分別為「支持國文課綱大幅改革」、「尊重研修小組專業」、「重視家長與學生心聲」、「政府應具體投資强化語文能力教育」等，他們也強調，本次高中國文課綱修正中，包含了幾個重大的變革，像是高中國文必修減少4學分、增加選修課程等，不是只有文言文比例的問題，希望應尊重研修小組之專業意見。
教職工會聯合聲明 指教育非連署比賽
此外，包含新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台北市學校、新北市等教育產業、職業工會也發布聯合聲明，指教育是專業，不是連署比賽，課程則是執行教育的框架，須從教育專業理論出發，因此課程的制定必須不斷檢視其設計能否符合我國《教育基本法》所訂定的教育方針，而不是落為各方人馬在爭「誰的知識最重要？」希望能從課程專業的角度出發的論辯，討論應該設計什麼樣的課程對學生最有利。
一、支持國文課綱大幅改革：各界僅把焦點置於文言文比例，忽略此次高中國文課綱修正中，包含了幾個重大的變革：高中國文必修減少4學分、增加選修課程，並且將國語文課程核心素養設定為：「自主行動、溝通互動、社會參與」，因此「課程發展」、「教材選編」、「教學實施」、「教學資源」及「學習評量」等大幅修改，各項內容都是環環相扣，我們支持如是大幅度的修正，也請社會大眾體恤第一線高中老師的辛勞，給予更多正面的鼓勵。 二、務請尊重研修小組專業：國文課綱由國教院的「十二年國教課發會」和「領綱研修小組」，歷經專家審核、國文學科中心諮詢現場老師並舉辦多次面對社會大眾的公聽會，兩年多的歷程，研修出「國語文領域課綱草案」，之後提交給由教育部召集專家、教師、校長、教育行政、家長、學生代表及社會賢達組成的「課審會」審議。「課審會」分為「普高分組審議會」初審，之後再由「審議大會」決議課綱通過與否。根據課審相關法令，「課審會」僅有審查程序與總體觀察的實體審查權，而應尊重研修小組之專業意見，不宜進行細部的修改，更何況經教改團體檢視，「普高分組」選文程序頗多瑕疵，更不宜列入審議大會討論。 三、應重視家長與學生心聲：課綱推出後，影響教材編修與考試範圍，連署中有超過9700位的家長，超過2000位的學生，共同希望不要輕言廢除推薦選文篇目。畢竟考試引導教學，不同版本的經典文獻選文不同，勢必造成準備上過大的壓力，且將讓菁英階層與非菁英階層的學生再一次分流，有能力的家長會為孩子找補習班，補救古典文學與作文，而弱勢學子則無所適從，語文程度將低於國際水準。 四、政府應具體投資强化語文能力教育：歷經將近兩週的熱議，超過3000名的企業主管、549位醫護人員、66位法界人士、上萬的各科教授、老師與各級校長加入連署，顯然各行各業均認為國語文教育並非僅以培養作家為目標，而是公民不可缺的語文、文化、文學素養培育過程。且社會大眾逐漸認知，提升學生語文能力真正的關鍵在於：思慮完備的課綱、合適妥善的教材、更為精進的教學技巧、當代與公民素養提升、注重差異化教學、強化閱讀與寫作訓練等，這是臺台灣公民社會激盪出的珍貴發現，政府應當改革上述環節，投資教育，增進各校閱讀的軟體，方為正辦。
中研院士王德威等人的聲明呼籲如下：
一、支持國文課綱大幅改革：各界僅把焦點置於文言文比例，忽略此次高中國文課綱修正中，包含了幾個重大的變革：高中國文必修減少4學分、增加選修課程，並且將國語文課程核心素養設定為：「自主行動、溝通互動、社會參與」，因此「課程發展」、「教材選編」、「教學實施」、「教學資源」及「學習評量」等大幅修改，各項內容都是環環相扣，我們支持如是大幅度的修正，也請社會大眾體恤第一線高中老師的辛勞，給予更多正面的鼓勵。
二、務請尊重研修小組專業：國文課綱由國教院的「十二年國教課發會」和「領綱研修小組」，歷經專家審核、國文學科中心諮詢現場老師並舉辦多次面對社會大眾的公聽會，兩年多的歷程，研修出「國語文領域課綱草案」，之後提交給由教育部召集專家、教師、校長、教育行政、家長、學生代表及社會賢達組成的「課審會」審議。「課審會」分為「普高分組審議會」初審，之後再由「審議大會」決議課綱通過與否。根據課審相關法令，「課審會」僅有審查程序與總體觀察的實體審查權，而應尊重研修小組之專業意見，不宜進行細部的修改，更何況經教改團體檢視，「普高分組」選文程序頗多瑕疵，更不宜列入審議大會討論。
三、應重視家長與學生心聲：課綱推出後，影響教材編修與考試範圍，連署中有超過9700位的家長，超過2000位的學生，共同希望不要輕言廢除推薦選文篇目。畢竟考試引導教學，不同版本的經典文獻選文不同，勢必造成準備上過大的壓力，且將讓菁英階層與非菁英階層的學生再一次分流，有能力的家長會為孩子找補習班，補救古典文學與作文，而弱勢學子則無所適從，語文程度將低於國際水準。
四、政府應具體投資强化語文能力教育：歷經將近兩週的熱議，超過3000名的企業主管、549位醫護人員、66位法界人士、上萬的各科教授、老師與各級校長加入連署，顯然各行各業均認為國語文教育並非僅以培養作家為目標，而是公民不可缺的語文、文化、文學素養培育過程。且社會大眾逐漸認知，提升學生語文能力真正的關鍵在於：思慮完備的課綱、合適妥善的教材、更為精進的教學技巧、當代與公民素養提升、注重差異化教學、強化閱讀與寫作訓練等，這是臺台灣公民社會激盪出的珍貴發現，政府應當改革上述環節，投資教育，增進各校閱讀的軟體，方為正辦。