高中國文課綱審議明登場 中研院士盼尊重專業

教育部明將審查預計後年實施的12年國教國語文課綱，中研院院士王德威（見圖） 、曾永義等人發起連署，呼籲教育部課審大會應尊重專業、慎重審議課綱（資料照，記者陳炳宏攝）

2017-09-09 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕教育部明將審查預計後年實施的12年國教國語文課綱，中研院院士王德威、曾永義等人發起連署的「國語文是我們的屋宇：呼籲謹慎審議課綱」今發布最新聲明，呼籲教育部課審大會應尊重專業、慎重審議課綱，平息意識型態的對立。

聲明有四大呼籲，分別為「支持國文課綱大幅改革」、「尊重研修小組專業」、「重視家長與學生心聲」、「政府應具體投資强化語文能力教育」等，他們也強調，本次高中國文課綱修正中，包含了幾個重大的變革，像是高中國文必修減少4學分、增加選修課程等，不是只有文言文比例的問題，希望應尊重研修小組之專業意見。

教職工會聯合聲明 指教育非連署比賽

此外，包含新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台北市學校、新北市等教育產業、職業工會也發布聯合聲明，指教育是專業，不是連署比賽，課程則是執行教育的框架，須從教育專業理論出發，因此課程的制定必須不斷檢視其設計能否符合我國《教育基本法》所訂定的教育方針，而不是落為各方人馬在爭「誰的知識最重要？」希望能從課程專業的角度出發的論辯，討論應該設計什麼樣的課程對學生最有利。