雲林家扶募助學金 小二生捐「進步獎」響應

2017-09-09 17:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶今天頒發受扶助學子579萬元助學金，家扶主任廖志文表示，助學金都是對外勸募而來，其中包括暑假有個國小2年級生捐的兩個學校進步獎「紅包」150元，雖然金額不高，但彌足珍貴，意義不凡。

雲林家扶舉辦新學年助學金發放，262名大專生每人可獲1萬5000元，299名高中職生每人6000元，助學金總金額579萬元，近年助學金勸募愈來愈來難，所以目前還短缺230萬元，只能先調度其它預算挹注。

雲林家扶主任廖志文分享一則捐款小故事，這個暑假，有個國小2年級學生在媽媽陪同下到家扶捐款，他說要幫助家扶大哥哥大姐姐唸書，所以把自己領到的進步獎第4名紅包50元、第3名紅包100元捐出來，雖然金額不是很高，但他深受小朋友捐款行為感動，也期許家扶學子們努力向學，提升自我能力。

今年助學金發放典禮也特別與家扶學員才藝成果發表結合，擴大辦理，要讓受扶助學子與社會大眾看到，接受幫助的家扶學員，也能在才藝上發光發熱。

活動在「幻藤戰鼓隊」震天鼓聲中開始，社區興力動感活潑街舞接力演出，還有充滿驚奇魔術表演，最後由舞獅與太鼓結合的「雷鳴戰鼓」劃下句點，表演者不是家扶的學員，就是接受家扶扶導的團體，過程中的力與美，也贏得雷動的掌聲。

太鼓表演成員徐明信表示，學習太鼓已經3年，過程中除了讓自己可以發洩過多精力，也讓自己更有自信，希望未來能有機會繼續精進學習太鼓，換他去教導別人。

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  • 一名國小二年級小學友把自己進步獎紅包捐出來作為雲林家扶中心助學金，希望幫助大哥哥、姐姐求學。（記者詹士弘攝）

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  • 雲林家扶中心頒發助學金，現場家扶學員進行舞獅表演，充滿力與美。（記者詹士弘攝）

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  • 太鼓表演成員徐明信希望未來有機會教後進打太鼓。（記者詹士弘攝）

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  • 「幻藤戰鼓隊」的戰鼓，振奮人心。（記者詹士弘攝）

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