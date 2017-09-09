雲林家扶募助學金 小二生捐「進步獎」響應

2017-09-09 17:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶今天頒發受扶助學子579萬元助學金，家扶主任廖志文表示，助學金都是對外勸募而來，其中包括暑假有個國小2年級生捐的兩個學校進步獎「紅包」150元，雖然金額不高，但彌足珍貴，意義不凡。

雲林家扶舉辦新學年助學金發放，262名大專生每人可獲1萬5000元，299名高中職生每人6000元，助學金總金額579萬元，近年助學金勸募愈來愈來難，所以目前還短缺230萬元，只能先調度其它預算挹注。

雲林家扶主任廖志文分享一則捐款小故事，這個暑假，有個國小2年級學生在媽媽陪同下到家扶捐款，他說要幫助家扶大哥哥大姐姐唸書，所以把自己領到的進步獎第4名紅包50元、第3名紅包100元捐出來，雖然金額不是很高，但他深受小朋友捐款行為感動，也期許家扶學子們努力向學，提升自我能力。

今年助學金發放典禮也特別與家扶學員才藝成果發表結合，擴大辦理，要讓受扶助學子與社會大眾看到，接受幫助的家扶學員，也能在才藝上發光發熱。

活動在「幻藤戰鼓隊」震天鼓聲中開始，社區興力動感活潑街舞接力演出，還有充滿驚奇魔術表演，最後由舞獅與太鼓結合的「雷鳴戰鼓」劃下句點，表演者不是家扶的學員，就是接受家扶扶導的團體，過程中的力與美，也贏得雷動的掌聲。

太鼓表演成員徐明信表示，學習太鼓已經3年，過程中除了讓自己可以發洩過多精力，也讓自己更有自信，希望未來能有機會繼續精進學習太鼓，換他去教導別人。

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