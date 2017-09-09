太陽能乙級技術士檢定場 中部也有了

「太陽能乙級技術士檢定訓練場」將成綠能人才的搖籃。（記者何宗翰攝）

2017-09-09 16:56

〔記者何宗翰／大里報導〕8月以來的停電、供電危機，暴露台灣供電系統的風險並非機組而是電網，為發展綠能，勞動部目前積極籌辦太陽能設置乙級技術士的證照，目前國內只有台北健行、高雄正修科技大學2座考場，今天睿光科技斥資500萬元捐贈「太陽能乙級技術士檢定訓練場」給修平科技大學，希望為培育人才盡一份心力。

修平科大工程學院院長陳宏仁指出，政府為配合分散式綠電以及智慧電網的設置，未來將會有超過上萬太陽能現場安裝與施工人員的需求，勞動部目前也積極籌辦太陽能設置乙級技術士的證照，就是希望能夠充實這方面的人力需求。

陳宏仁說，修平科大位在大里工業區內，擁有極佳的太陽照射條件，以及對於工業區發電量與極端氣候變化條件的研究能力，工程學院的太陽能團隊，包括電機工程系、電子工程系、能源材料系在綠能實務的教學實作上，常獲經濟部等各部會的計畫補助，學生實務專題也多次獲獎，期盼檢定場未來能結合產業需求、扎根綠電科技的教學平台。

「不是傻瓜不會做捐贈！」睿光科技董事長陳丕晃說，這個檢定場能夠完成，背後有很多傻瓜付出努力，修平學生做事的態度跟精神，女生也整天跟著工班在場內做事，「畢業就可以直接來上班了！」未來會跟校方繼續合作，將綠色能源的產業推得更大、更廣、更有價值。

修平科大校長鄧作樑說，感謝睿光科技捐贈太陽能發電系統獨立式及併聯式各6套乙級技能檢定設備，並建置室內訓練盤6組提供考照教學使用，捐贈總經費達500萬元，學校將持續發展綠能教育，強化師生在綠電相關應用技術實作能力，促進國內太陽能產業發展。