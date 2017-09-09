九九體育日市民動起來 台中推9項減重方案

2017-09-09 16:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕9月9日國民體育日，台中市府今天免費開放運動中心、游泳池等所有公立運動場館，並宣布推出為期超過半年的「動感超人9大減重方案」，涵蓋校園、職場及身心障礙朋友，有減重比賽、超重者免費報名路賽、公司團隊消耗卡路里比賽等，以優惠活動、達標獎勵，鼓勵市民減重保健康。

世大運掀起全台運動風潮，市府盼運動風氣持續，由副市長帶領運動、衛生、教育、勞工局等局處首長，在朝馬國民運動中心宣布「動感超人9大減重方案」，活動即日開跑，今年11月到明年5月陸續截止，現場運動局員工變裝成鋼鐵人、蜘蛛人、蝙蝠俠及動感超人等動漫英雄人物，介紹減重內容，笑果十足。

9大減重方案包括雙人體重減肥比賽、腰圍減重比賽、勞工製作健走地圖、運動中心加開減重班、超重者免費參加路跑賽及公司團隊PK卡路里等，涵蓋校園減重、自主管理健康減重及職場減重等不同方案。

運動局推出「上街路跑SHOW身材」，搭配今、明年的岱宇台中國際馬拉松、舒跑杯路跑賽、台中世界花博國際公益馬拉松、太平山野馬拉松、葫蘆墩全國馬拉松等5場熱門路跑賽事，只要BMI超過27、男性腰圍超過90公分、女性腰圍超過80公分，提供450個市民名額免費報名參加。

還有為身障朋友設計「放閃闖關無障礙」，只要在活動期間內參加保齡球、瑜珈、體適能及輪椅舞蹈體驗等運動活動，順利完成九宮格一條連線或達成減重目標，就有好獎品及禮券可拿。

市府也表揚37名傑出運動選手、教練、績優團體人員、運動推手與終身成就獎，以及教育局推動學生每週在校運動250分鐘的「SH150方案」考核優良的35所學校。