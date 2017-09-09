新網相連樂活分享日 新住民手繪幸福故鄉

2017-09-09 16:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署為了整合中央及地方政府相關新住民資訊，署建置7國語言版（中、英、越、印、泰、緬、柬語）的「新住民培力發展資訊網站（http://ifi.immigration.gov.tw/）」，並以LINE官方帳號（ID:@ifitw）即時推播最新訊息，提供新住民全方位資訊服務。

移民署說，網站由新住民發展基金補助，自105年1月8日開站，累積點閱人次已超過141萬，提供新住民生活輔導、法令宣導、教育與學習、培力與就業、衛生與福利等主題資訊。

為增加民眾瞭解「新住民培力發展資訊網」所提供的服務，移民署今天下午在圓山花博公園花海廣場舉行「新網相連樂活分享日」活動，邀請新住民團體藝文展演、設置宣導攤位、培力闖關競賽等活動，並推出訂閱LINE官方帳號抽獎活動，與民眾互動交流，共享同樂。

此外，移民署還舉辦「新住民培力發展資訊網站─幸福培力．手繪故鄉」繪畫比賽，由就讀國小及國中的新住民子女，以獨特溫暖的視角，手繪創作父母親分享自己家鄉文化、風景、人文特色故事。

比賽分為國小低、中、高年級及國中組4組，每組選出3名優勝作品及佳作10名，共計52名，獲獎作品已公告於新住民培力發展資訊網站，由署長楊家駿頒獎勉勵得獎者，並展示所有得獎繪畫作品。

榮獲國小低年級組第一名的王嘉彥說，媽媽的故鄉在印尼雅加達，每次回外婆家時，媽媽會帶他到長著椰子樹的海邊，穿著色彩鮮艷的印尼傳統服飾（蠟染布做的衣服）喝椰子水，他要將這幅畫送給媽媽，讓媽媽可以一直看見印尼的風景和椰子樹！