返鄉隨父學種3年 26歲當上林內「木瓜王」

採用無毒種植的26歲的蔡忠翰（中）及30歲的蔡書豪（左），分別拿下林內農會木瓜評鑑的木瓜王及木瓜達人。（記者詹士弘攝）

2017-09-09 15:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕英雄出少年，今年才26歲的蔡忠翰，不顧父親反對，返鄉投入農業，在父親旁學種木瓜才3年就青出於藍，霸氣嚐試無毒種植，網路行銷，種出比老爹品質更好的木瓜，成為今年林內木瓜評鑑的「木瓜王」。

林內鄉農會今天舉辦「紅透台灣多元蔬果產業文化活動」，並進行木瓜評鑑頒獎，結果同樣採用無毒種植的26歲的蔡忠翰及30歲的蔡書豪分別拿下第1、2名，成為林內的「木瓜王」及「木瓜達人」。

「年輕人走出不同的格局，為林內農業帶來新氣象。」林內鄉農會總幹事黃國洲表示，林內農產品質一流，但林內農業如果要與世界接軌，必須有新思維及新做法，這些獲獎的年輕人，願意作新嚐試，採友善環境及友善土地方式種植，讓農產品質更上一層樓，讓他看到林內農業的未來。

黃國洲強調，這群農業生力軍大約在4年前陸續返鄉，一開始家人都不贊成，第一步也沒有馬上成功，但年輕人肯學習、又耐苦，有前途。

「不論做工或做農，都一樣辛苦。」蔡忠翰表示，3年前決定辭掉工作，返鄉種木瓜，父親也反對，但他覺得可以試試看，過程中學到父親的技術，但也希望有所突破，將「慣性」農法改為「無毒」或「有機」種植，過程中與父親意見相左，最後還分道揚鑣，各種各的。

蔡忠翰說，他從書本、網路及同學身上學習新的種植方法，改善土質、不除草，用有機肥及成本多2倍的中藥調製農藥，種出「無毒」木瓜，甜度不減，但更具木瓜天然味道，因而贏得評審的青睞。

蔡書豪也表示，他用有機肥料取代化學肥料，以無毒栽種，種出木瓜的品質一樣很好，證明不用「慣性」農法，還是能種出好的農產品。

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